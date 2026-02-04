4日、原爆供養塔の遺髪のDNA型鑑定で、初めて身元が特定されたことを受け、広島市は４０年ぶりに骨つぼの再調査を始めました。 広島市中区の原爆供養塔に安置されている遺骨の返還のため、広島市は、去年１２月に骨つぼに一緒におさめられた遺髪をDNA型鑑定し身元が判明しています。 これを受けて広島市は納骨名簿を再確認し、８１３人の骨つぼを開けて写真を撮ったり、遺髪のほかにも遺品が残されていないか確認して記録してい