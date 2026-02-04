「黒い真珠」とも呼ばれる三次市特産の高級ブドウ、「ピオーネ」の剪定作業が最盛期を迎えています。 三次市東酒屋町の三次ピオーネ生産組合では、２０戸の農家が、およそ３５ヘクタールの農地で、ピオーネやシャインマスカットなどを栽培しています。 寒さの厳しい時期は,樹液の動きが止まり,剪定に適していて１１月下旬から作業が行われています。 枝先にまで栄養が十分に届いておいしいブドウができ