『news every.』では、衆議院選挙の投票先を考えるきっかけになるような情報を、連日お伝えしています。3日は「働き方のゆくえ」について、日本テレビ社会部・労働政策担当の雨宮千華記者が解説します。■労働時間規制「厳しく」か「緩和」か去年の流行語大賞に選ばれた「働いて 働いて 働いて 働いて 働いてまいります」。これは、高市首相が自身に向けて発言した言葉ですが、国がこれまで進めてきた「働き方改革」と逆行している