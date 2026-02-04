昨年末で所属事務所と契約満了となり、ＪＯ１を脱退した鶴房汐恩が個人で活動再開をすることが４日、分かった。この日、鶴房がインスタグラムとＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設し、ＹｏｕＴｕｂｅでは「弧月様」という新曲のミュージックビデオを公開した。インスタグラムでは自身の近影とともに「お久しぶりです鶴房汐恩です！Ｉｎｓｔａｇｒａｍを開設しました！」と報告。「今日１２：００〜ＹｏｕＴｕｂｅにて僕が作った曲