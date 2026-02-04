熊本市南区の住宅で現金や腕時計など340万円相当を盗んだとして、指示役とみられる27歳の男が、3日逮捕されました。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定の建設業、野上寛斗容疑者(27)です。警察によりますと、野上容疑者は、去年9月に熊本市南区の住宅で、現金と、腕時計など9点およそ340万円相当を当時15歳の男子中学生に盗ませた指示役とみられています。この家の男性(30)が、帰宅後に腕時計などがないことに気づい