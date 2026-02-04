お笑いタレント今田耕司（59）が3日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演。衝撃の鑑定額に驚いた。今回は日本が誇る世界的ブランド、84年に広島市でオープンした「ユニクロ」1号店のオープン記念Tシャツを鑑定。現在は本社にも在庫が1枚もないというレアものだ。鑑定依頼をした本人評価額10万円のところ、専門家は50万円と評価。衣服に価値がつくと考えられていない当時から、未使用のまま現存して