ミラノ・コルティナ五輪・アルペンスキー米国女子代表のリンゼイ・ボン（４１）が３日、コルティナダンペッツォで会見を開き、１月３０日のワールドカップ（Ｗ杯）で負ったけがについて、左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂などと診断されたことを明らかにした。すでにリハビリや練習に取り組んでおり、「膝に対して安定感と強さを感じる」と、２月８日に行われる五輪の滑降に出場する意思を示した。ボンは２００２年ソルトレ