バンダイスピリッツは、『ウルトラマンティガ』より「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」(11,000円)を発売する。2026年10月に一般店頭で発売、現在予約受付中。2026年10月発売「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」(11,000円)「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」は、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアイテムで、S.H.Figuartsウルトラマンシリーズに「ゴルザ」が「30th Anniversary