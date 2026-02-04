秋田朝日放送 きのう３日夕方、秋田県湯沢市で道路を歩いていた男性が軽自動車にはねられ死亡しました。 警察によりますと、３日午後６時半ごろ湯沢市二井田の市道で、近くに住む池田健二さん（４９）が道路を歩いていたところ、後ろからきた軽自動車にはねられました。さらに軽自動車と同じ方向から来た普通乗用車が倒れていた池田さんに衝突しました。池田さんは事故からおよそ１時間半後に搬送先の病院で死亡しました。