「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」が、2月7日土曜日に開催される。会場はステーションコンファレンス東京6Fで、開催時間は11時～18時30分。入場無料。開催に先駆け、各社が出展製品を予告している。 MUSIN iBassoの新たなDAP「DX270」 MUSINブースでは、iBassoの新たなDAP「DX270」を出展する。20bit R2R + 4bitストリングDACを搭載し、R2R DACの究極形態を目指して開発したという。 DX340から継承