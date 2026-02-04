SNSで連絡を取っていた女子中学生を誘拐し、わいせつな行為をした疑いで逮捕・送検された大分県大分市の20歳の男性について、大分地検が不起訴処分としたことがわかりました。 不起訴処分となったのは大分市の会社員の20歳の男性です。 警察によりますと、男性は2025年11月、SNSで連絡を取った当時15歳の女子中学生を誘拐し、市内の自宅でわいせつな行為をしたとして、未成年者誘拐と不同意性交等の疑いで逮捕・送検されていまし