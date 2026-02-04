大分県警の新しい本部長に着任した平松伸二氏が3日会見に臨み、別府ひき逃げ事件の解決などに意欲を見せました。 ◆県警 平松伸二本部長「当県警察の最重要課題の1つとして組織の総力を挙げ、 1日も早い被疑者検挙と事件の真相解明に向けて全力を尽くしていく」 平松伸二本部長は大阪府出身で現在58歳です。 会見で平松本部長は行方不明になってから2026年で10年となる五條堀美咲さんについては「家族の気持ちを受け止めながら1