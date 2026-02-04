2025年5月、大分県玖珠町のアパートを全焼させた放火の罪に問われている女の裁判員裁判が3日から大分地裁で始まり、女は起訴内容を認めました。 現住建造物等放火の罪に問われているのは、玖珠町の無職の柿元冴恵被告21歳です。起訴状によりますと、柿元被告は2025年5月、玖珠町塚脇にある2階建てアパートの倉庫で、置かれていたこたつ布団にライターで火をつけてアパートを全焼させたとされています。