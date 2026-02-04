2月3日は語呂合わせで踏切の日です。 踏切での事故を防ごうと大分県別府市でJRなどが街頭啓発活動を行いました。 別府市 JR九州では2月3日を踏切の日と定めています。 3日朝、別府大学駅近くの踏切ではJRの職員と県警の鉄道警察隊などがドライバーと駅の利用者に踏切の事故防止を呼びかけました。 車は踏切の前で一時停止を徹底し、踏切内に取り残された場合は非常ボタンを押すなどして欲しいということ