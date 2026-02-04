2025年10月、佐伯市池田で起きたひき逃げ事件について、警察は3日、市内に住む77歳のパート従業員の女性を書類送検しました。 警察によりますと、女性は軽乗用車を運転し、前を歩いていた当時78歳の男性をはねて骨を折るなどの重傷を負わせたにも関わらず、その場から立ち去った疑いが持たれています。 警察は認否を明らかにしていません。