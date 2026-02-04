8日投開票が行われる衆院選。3日、日本保守党の百田代表が大分県別府市を訪れ、街頭演説を行いました。 日本保守党 百田尚樹代表 ◆日本保守党 百田尚樹 代表「ある一定量、移民が増えて日本社会が変容して、 日本の文化が崩れて日本の国柄がなくなってしまったら、このまま進めば日本が日本でなくなる」 日本保守党 百田尚樹代表 今回の衆院選で、県内に初めて候補者を擁立した日本保守党。