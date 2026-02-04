2月3日は節分です。 大分市の神社では、恒例の「節分祭」が開かれ、年男と年女が豆まきを行いました。 県護国神社 大分市の県護国神社では毎年、1年間の無病息災を願う節分祭を行っています。年男と年女による豆まきが恒例となっていて、2026年はうま年生まれの10代から70代あわせて13人が参加しました。 そして、太鼓と掛け声に合わせて袋に入った豆などをまいていました。 県護国神社 ◆女