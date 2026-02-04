ロフトは4日、公式サイトにて、「ボンボンドロップシール」「うるちゅるポップシール」「ドロップジェリーシール」の3シリーズの販売見合わせを発表した。【写真】61歳祖父と9歳孫の“シール交換”に400万回再生…“じーたん”のシール帳面3商品について「全国的な品薄と混雑防止のため、当面の間、ロフトネットストア含むロフト全店で販売を見合わせいたします」と説明。「再開時期は未定となります。何とぞご了承ください」