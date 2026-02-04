料理研究家でタレントの和田明日香（38）が3日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。義母で料理愛好家でタレントの平野レミ（78）に手料理を食べさせるようになったきっかけを明かした。イラストレーターの和田誠さん・平野レミ夫妻の次男と結婚した明日香。初めはあまり料理が得意じゃなかったといい、「結婚するまでは全然」と明かした。タレントの伊集院光が「お料理が