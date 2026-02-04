衆院選の主要な争点となっている消費税減税について、大分1区に立候補している5人に考えを聞きました。 大分1区に立候補した5人 大分1区に立候補したのは届け出順に、 堤淳太候補衛藤博昭候補野中しんすけ候補吉良州司候補山下魁候補 以上の5人です。 物価高の対策として、多くの政党が政策の柱に掲げる消費税の減税や廃止。ただ消費税は社会保障費に使われていて、減税や廃止する場合は新たな財源の確保など