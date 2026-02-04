WBCに出場する侍ジャパンの日本ハム・北山亘基投手（26）が4日、沖縄・名護で行われている春季キャンプで2度目のブルペン入り。相棒“新庄レッドグラブ”で世界一&リーグ優勝をつかみ取る。今キャンプ2度目のブルペン入りで45球を投げ「フォーム的には完璧ではなかったんですけど、前回との違いも見えて修正の仕方も見えてくる」と、調整は順調のようだ。3月開幕のWBCに出場する侍ジャパンに初選出。大会に向けて気持ち