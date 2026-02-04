青山学院大陸上部の原晋監督が４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、最近の学生の結婚観を紹介。「愛よりもお金なのかなって」と言って、スタジオを笑わせた。この日は選挙のカギを握る若者の声を紹介。３割はまだ投票先が決まっていないことや、重視する政策として物価高対策、社会保障政策を気にしているという若者のインタビューも紹介した。大学生と常に接している原監督は「陸上部だけじゃなく、一般の学生も授業で教えてい