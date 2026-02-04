Ｊ３福島に期限付き移籍で加入したサッカー元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が４日、千葉県成田市の練習に参加。約１時間４５分、精力的にプレーし予定メニュー全てを消化した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの開幕・甲府戦（７日、ＪＩＴス）の出場に向けては「ここまでうまく調整してきましたけど、ちょっとまだ分からない。チームの状態・状況にもよりますので、まだこれからじゃないですかね」と慎重に話した。ニット