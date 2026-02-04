ＩＮＰＥＸと石油資源開発は続伸。３日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の３月限が前日比１．０７ドル高の１バレル＝６３．２１ドルと上昇した。インドがロシア産原油の輸入を停止することが明らかになり、ロシア産原油の供給減少による需給引き締まり観測が浮上した。また、米軍がアラビア海でイラン製ドローンを撃墜したと伝わり、地政学リスクが高まったことも原油価