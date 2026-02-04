「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でＤＯＷＡホールディングスが「売り予想数上昇」１位となっている。 ４日の東証プライム市場でＤＯＷＡが続伸。金銀銅などの非鉄価格が急上昇し注目を集めていたが１月３０日に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に「タカ派」とも評されるウォーシュ氏が指名されたことを契機に急落。上昇を支えていたドル安基調が変化する