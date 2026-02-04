丸紅は午前１１時ごろに第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表したことで、いったんは材料出尽くし感から値を消したものの、後場再び強含みとなっている。 第３四半期累計決算と同時に２６年３月期通期業績予想について、最終利益を５１００億円から５４００億円（前期比７．４％増）へ上方修正し、期末配当予想を５０円から５７円５０銭へ引き上げ年間配当予想を１０７円５０銭とした。第３四半期までの実績を