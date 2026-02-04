8季ぶりのカラバオ杯決勝を決めたアーセナルのミケル・アルテタ監督は「最高のビタミンだ」と語った。英『スカイスポーツ』が伝えている。3日に開催されたカラバオ杯準決勝第2戦でアーセナルはチェルシーをホームに迎えた。敵地での第1戦を3-2で先勝していたアーセナルは失点をせずに第2戦を進めると、後半アディショナルタイムにFWカイ・ハバーツがネットを揺らして1-0の完封勝利。2戦合計4-2として決勝へと駒を進めた。決