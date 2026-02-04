FC今治は4日、ブラジル人DFロドリゴ・ソウザの完全移籍加入を発表した。今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。エノシス・ネオン・パラリムニ(キプロス)からの完全移籍加入となるロドリゴ・ソウザはクラブを通じ、「FC今治に関わる皆様へ日本へ着いた瞬間から、FC今治の為に私の全ての力を注ぐ事を約束します。早くユニフォームを着て、皆様の前でプレーしたい気持ちです。私自身も日本で人間として、