三菱重工業 [東証Ｐ] が2月4日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比22.6％増の2109億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の2300億円→2600億円(前期は2454億円)に13.0％上方修正し、一転して5.9％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下