三菱ロジスネクスト [東証Ｓ] が2月4日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比60.0％減の54.4億円に大きく落ち込み、通期計画の85億円に対する進捗率は64.0％にとどまり、5年平均の67.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の30.5億円に急拡大する計算になる。