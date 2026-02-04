3日に放送されたテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）で、ユニクロ1号店のオープン記念Tシャツが登場。衝撃の鑑定結果にSNSで反響が寄せられている。【写真】”本社も持っていない”希少な一品…貴重な1号店のオープン記念Tシャツ依頼人は1984年、高校1年生の時に広島市内にユニクロ1号店がオープンする際、学校近くで配られていた記念Tシャツが当たる抽選券を友人や先輩に頼み込み300枚ほどを集めた。