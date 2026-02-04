4日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メデックスは、2月22日（日）に大田区総合体育館で行われる第3節Astemoリヴァーレ茨城戦の始球式に、越川優が登場することをクラブ公式サイトで発表した。 サントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）やJTサンダーズ（現・広島サンダーズ）などでプレーし、日本代表でも長く活躍した越川は、