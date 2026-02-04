3日夜から熊本県内では火事が4件、相次ぎました。4件のうち1件の火災で、1人が遺体で見つかりました。住人の女性(74)とみられています。火事があったのは、玉名郡和水町板楠の渡邉日出子さん(74)の住宅です。 3日午後7時50分頃、渡邉さんとみられる女性から「ここに1人で住んでいる。家が燃えている。」と110番通報がありました。およそ2時間40分後に消し止められましたが、木造平屋住宅約100平方メートルが全焼し、焼け