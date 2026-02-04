きょう昼すぎ、東京・足立区の住宅で火災がありました。住人の男性1人がけがをしました。午後0時45分ごろ、足立区平野にある住宅で「一戸建ての2階が燃えている」と119番通報がありました。警視庁によりますと、2階建て木造住宅の2階から出火し、現在も延焼中です。この家には夫婦が住んでいて、在宅中だった40代の夫が頭をやけどする軽傷です。妻は外出中で、けがはありませんでした。現場は、東武伊勢崎線・竹ノ塚駅から南東に2