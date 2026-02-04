三井住友カードは2月・3月、「三井住友カード SPECIAL MONTHS」と題し、多彩なキャンペーンを実施している。三井住友カード SPECIAL MONTHS進学・就職・転居など、新たな生活が始まる2〜3月に合わせ、買い物や宿泊をもっとおトクに感じてもらうため、同社ではさまざまなキャンペーンを実施している。対象カードや詳細な条件は、各キャンペーン・サービスサイトで確認できる。○2の付く日にVクーポン利用でVポイント最大20%還元2の