東京都内を走る路線バスの2024年度の走行距離数が前の年度に比べて2100万キロ減ったことがわかりました。東京都によりますと、都内を走るバス事業者・主要13社が保有する全てのバスの2024年度1年分の走行距離は約3億2300万キロで、前の年度に比べて2100万キロ減ったことがわかりました。また、令和になった2019年度と比べるとおよそ17％、6800万キロ減ったということです。ダイヤ改正に伴う減便や路線の廃止に加え深刻な運転手不足