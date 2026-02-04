副業のあっせん名目で暗号資産をだまし取ったとして、警視庁が、無職の男（３９）（東京都中野区）ら男９人を詐欺容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。同庁は、グループが実態のない副業の紹介サイトを運営し、２０２４年６月以降、４６都道府県の１０〜７０歳代の男女計約４５０人から計約７億円を詐取したとみている。捜査関係者によると、９人は仲間と共謀して昨年５〜６月、副業の紹介サイトに応募した堺市