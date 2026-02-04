ABCash Technologiesは2月3日、グリーンモンスターと合同で実施した「こどもNISA」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年1月8日〜1月15日、18歳未満の子どもを持つ投資経験者と投資未経験の保護者492名を対象にインターネットで行われた。○投資経験者でも「十分に理解している」と言える人は２割程度こどもNISAは、18歳未満を対象とした少額投資非課税制度で、2027年に利用開始が見込まれている。本調査は、制度開始を前に