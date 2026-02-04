オリエントスターはブランド75周年を迎え、コンテンポラリーコレクション「M34」から75周年記念モデル「M34 F8 デイト」を発表。世界限定255本（国内は公式オンラインストア限定20本、海外235本）にて展開し、ダイヤルにメテオライト（隕石）を用いた点が大きな特徴だ。オリエントスター コンテンポラリーコレクション「M34 F8 デイト」（RK-BX0010A）コンセプトは「悠久の時を超えて宇宙を旅し、地球に辿り着いた隕石。その神秘を