昨季まで巨人、阪神などでプレーしたカイル・ケラー投手（３２）がレッドソックスとマイナー契約を結んだと米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のウィル・サモン記者が３日（日本時間４日）に自身のＸで伝えた。ケラーは来日１年目となった２０２２年から阪神でプレーすると、２４年からは巨人でプレー。４年間で通算１５８試合に登板し７勝５敗の防御率２・４２を記録していたが、昨年１２月に巨人から自由契約となってい