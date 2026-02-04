テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は４日、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で優勝候補のプエルトリコ代表が出場辞退を検討していることを報じた。プエルトリコは米大リーグ（ＭＬＢ）所属の主力選手が保険問題によって辞退が相次いだことを理由に大会からの撤退を検討していると報じられていることを紹介。またＷＢＣ大会期間中にメジャーに所属する選手が負傷