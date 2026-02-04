お笑いコンビ・チョコレートプラネットが４日、レゴランド・ディスカバリー・センター東京で行われた「レゴアニマルアドベンチャー」メディアお披露目会に出席した。よこはま動物園ズーラシアとコラボレーションしたイベントであることから、「コンビお互いを動物に例えるなら」と問われると、長田庄平は松尾駿について「タヌキ」と紹介。「タヌキ顔で、いとうあさこさんと同じ。朝来るとき、たまに頭に葉っぱがある」とその心