藤原さくらが、2026年2月18日にリリースする6thアルバム『uku』より「Blue Blue Blue」を本日先行配信リリースした。本楽曲の作詞を手がけたのは、ノラ・ジョーンズに提供した「Don’t Know Why」でグラミー賞を受賞したジェシー・ハリスだ。2024年、2025年とライブでの共演を重ねる中で交流を深め、藤原さくらがアルバム制作の相談を持ちかけたところ、ジェシー・ハリスが快諾し、本コラボレーションが実現したという。藤原さくら