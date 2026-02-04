テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。個性あふれる手作りの“恵方巻”を披露した。【写真】「かわいくて食べれない」住田アナが披露した“キャラ恵方巻”住田アナは「毎年私が作るものは、恵方巻きではなくキャラ巻きになってきました笑 今年は妹と私、どちらも好きなキャラクターからインスパイアされたデザインです」と紹介し、「ポケモン」のキャラクターなどをイメージしたとみられるカラ