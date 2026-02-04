元SKE48でタレントの松井珠理奈（28）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ともにゲスト出演した、夫で男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）との初対面を振り返った。松井は2021年のグループ卒業後、3年の交際を経て先月7日に結婚を発表した。夫・辻本との初対面について、同番組では「2014年12月」と紹介。辻本が名古屋駅前で、自身の出演を告知するチラシ配りをしていたところ、SKE48の