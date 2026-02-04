警視庁東京都新宿区の民間学童クラブに通う小学生の男児の下半身を触ったとして、警視庁捜査1課は4日、不同意わいせつの疑いで、新宿区の保育士木村正章容疑者（40）を逮捕した。当時、容疑者は学童クラブの指導員だった。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、学童クラブの関係者らから、子どもが容疑者から体を触られたなどとする申告が数十件あり、経緯を調べる。逮捕容疑は2024年1月5日夜〜6日朝、クラブ