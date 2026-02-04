即席麺市場で汁なし麺の需要が拡大している。全国小売店の販売データを集計したインテージSRI＋によると、2025年（1〜12月）は袋麺の「焼そば」が12％増と伸長。カップ麺では「その他」が油そばの躍進で22％増となった。「韓国系」「食べ応え」「ロングセラー」などの商品特長が消費者に支持されている。メーカー各社は今年も長い夏を見据えて商品提案を強化する方針だ。夏が長期化、韓国勢・日本勢とも注力汁なし麺の販売動向