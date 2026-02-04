セブン-イレブン・ジャパンは、スイーツ売場を全面刷新し、来店動機を担う中核カテゴリーへと強化する。共通コンセプト「しあわせ食感」のもと、商品と売場、情報発信を一体で見直し、今後3年で販売規模の倍増を目指す。1月27日からTVCMを放映し、電車広告やSNSでも訴求する。1月22日の戦略説明会で羽石奈緒取締役執行役員商品本部長は、味や食感、ボリュームといった基本的価値に加え、「気分が上がる」「ご褒美」「満足感」