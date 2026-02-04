アップル（Apple）は、第60回スーパーボウル（Super Bowl LX）のハーフタイムショーでヘッドライナーを務めるバッド・バニー（Bad Bunny）に焦点を当てた特集「バッド・バニー：ハーフタイムへの道」をApple Musicで公開した。 日本時間9日にカリフォルニア州で開催される本番を前に、限定プレイリストやインタビューなどの関連コンテンツが順次提供される。