韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは2月3日、自身のInstagramを更新。割れた美腹筋を披露しました。【写真】TWICE・モモの美腹筋ショット「MOMO BEST GIRL」モモさんは「Color your life with Onitsuka Tiger‘s denim collection, DENIVITA（オニツカタイガーのデニムコレクション「DENIVITA」であなたの生活を彩ってみませんか）」とつづり、12枚の写真を公開。1〜3枚目で披露したへそ出しのスタイルでは、キュッと